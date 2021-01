Rosalía y Billie Eilish, así se ven en 'Lo vas a olvidar', su nuevo video

Billie Eilish y Rosalía sorprendieron a millones de sus seguidores luego de confirmar que se unirían en una colaboración musical. Ambas estrellas compartieron la noticia y despertaron curiosidad entre sus fans, ya que las expectativas crecían respecto al tipo de trabajo que crearían con sus sonidos y géneros.

Una vez la información salió a la luz, el público pudo conocer que esta unión artística iba de la mano del fenómeno televisivo ‘Euphoria’, ya que este tema haría parte del proyecto y marcaría una huella importante en la industria.

Recientemente, las estrellas juveniles lanzaron el video oficial de la canción ‘Lo vas a olvidar’, un contenido cargado de teclados, melodías suaves, fusión de ritmos electrónicos, un ambiente nostálgico y una esencia única en cada línea, que, sin duda, no olvidarán los fanáticos de Eilish y Rosalía.

Esta colaboración, que llevaba preparándose durante varios meses, habla de la distancia entre dos personas, además del daño que sufrió una relación y el olvido al que se llega. En la letra se logra escuchar: “Dime si me echas de menos aún, dime si no me perdonarás aún”.

Lo particular de esta unión es que casi el 70% del tema es interpretado en español por ambas cantantes, mientras hacen un juego de voces alternadas y combinadas en ciertos momentos. Algunos fragmentos cuentan con modificaciones en el fondo, creando una onda estilo Billie Eilish.

A pesar de que la californiana ya había presentado versiones de canciones en español, este es el primer trabajo oficial en el que imprime su conocimiento con el idioma, y lo fusiona con el castellano de la española. Las vibras de su proyecto son particulares y poseen una estética bastante dramática.

El videoclip, dirigido por Nabil Elderkin, cuenta con un escenario oscuro, juego de luces y contrastes, mientras las artistas expresan con sus manos y rostro todo el enfoque de la canción. Ambas lucen extravagantes uñas, que en redes sociales han sido catalogadas como “arte” puro.

Esta secuencia de imágenes permiten apreciar a la estadounidense jugando con el viento que sopla en el video, mirando fijamente a la cámara y plasmando sus reconocidos gestos, mientras que Rosalía mueve sus manos, usa su boca para transmitir cada línea y deja de lado su memorable lado flamenco.