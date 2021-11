El reconocido artista panameño y cantante de salsa Rubén Blades recibió anoche un sentido homenaje por parte de la Academia Latina de la Grabación, que lo nombró como Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su "continua defensa de los derechos humanos".

La gala se llevó a cabo en Las Vegas, EE.UU. un día antes de que se entreguen los Latin Grammy, y contó con las actuaciones de artistas como Carlos Vives, Marc Anthony, Andrés Calamaro, Rozalén, Diego Torres y Christina Aguilera, quienes interpretaron las canciones más destacadas de la extensa discografía de Blades, uno de los compositores más admirados y prolíficos de Latinoamérica.

En su paseo por la alfombra roja, el artista recordó la descripción que hizo el fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez sobre su trabajo: "Gabo es el que mejor me describió, me dijo 'tu eres un cronista, un cantautor de historias, que no un contador' (...) Gabo me dijo una vez que cambiaría haber escrito sus '100 años de Soledad' por haber escrito 'Pedro Navaja".

Le puede interesar: Carlos Vives y Rubén Blades crean canción para las personas enfermas

El músico, actor y activista agradeció el tributo y posteriormente lo dedicó a su país: "El éxito sabe a dolor, a sudor, a esperanza y a lágrimas. Muchas veces sabe a mierda y aunque crea fama, pobre del que decida vivir en ella (...) Muchas gracias a todos, me pareció excelente, esto ha sido muy emotivo y estoy muy agradecido".

Antes de la gala el artista concedió una entrevista a la AFP en dónde se refirió a la situación política y social en Venezuela, Cuba y Nicaragua, frente a la cual se definió como un "optimista" y dijo estar "completamente seguro" de que las condiciones actuales "van a cambiar favorablemente".



"Yo creo que hay que ver las cosas a largo plazo, creo que estas son pruebas", dijo Blades refiriéndose a estos países latinoamericanos.

El cantautor, que marcó carrera por sus letras de contenido social, llamó la atención a la necesidad de movimientos participativos en América Latina: "Hay una reacción de mucha gente que considero desafortunada y es la de no participar en el proceso político (...) No es suficiente estarse quejando del gobierno, tienes que entrar a cambiarlo. Las cosas las hacemos nosotros, esto no nos lo va a hacer nadie".

Y posteriormente agregó que: "Yo espero que la gente reaccione y participe más en el proceso político. Los males que tenemos ahora mismo son males que hemos creado nosotros mismos ya sea por nuestra propia corrupción o por nuestra desidia (...) La corrupción no se va a ir sola, hay que sacarla".

También lea: Rubén Blades estrena sencillo sobre el coronavirus

El músico, que disputó las elecciones presidenciales de Panamá en 1994 y llegó en tercer lugar, destacó su acción como Ministro del Turismo del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). "Ese servicio público (...) me dio mucho más que todo lo demás", comentó.

Con 73 años, y una carrera prolífica que incluye el cine y la televisión, el compositor de "El Cantante" dijo que la edad "no es lo peor que le puede pasar a una persona (...) Cada año que tienes es una victoria sobre la muerte. Cada año que vives es algo que aprendiste. Ahora utilízalo y compártelo con los demás y mejora las condiciones del mundo que encontraste cuando llegaste. Tenemos que pensar en nuestra responsabilidad para que las cosas cambien".

Entre las apariciones musicales, Aguilera abrió la gala con una versión de "Camaleón" en la que lució su chorro de voz; Farruko demostró que "Amor y Control" encajaba en los ritmos urbanos y Rozalén, María Toledo y Beatriz Luengo sorprendieron con una versión aflamencada de "El Padre Antonio y El Monaguillo Andrés".



También hubo lugar para los ritmos caribeños y tropicales de la mano de Oscar D'Leon con "Buscando Guayaba", Carlos Vives con "Decisiones" y Marc Anthony con "Patria".



Antes, los artistas invitados no dudaron en interrumpir el guión de la ceremonia para dedicar palabras de admiración a Blades.



Entre los discursos más emotivos destacó el de Joaquín Sabina, quien llegó al escenario para leer una carta que introdujo dejando claro que no era fácil "encontrar palabras a la altura de su talento y admiración (...) Estamos ante uno de esos tipos que nacen una vez cada siglo y qué bendición", afirmó ante la mirada atenta de Blades, quien no esperaba la aparición del español en su homenaje.



Sabina recalcó que Blades, además de ser dueño de una "conducta ejemplar", fue capaz de renovar una música de barrio "que servía para bailar" y elevarla "a lo más alto de las bellas artes".



Los elogios de Sabina llegaron después del discurso que protagonizó René Perez, de Residente: "Eres mi mentor, mi maestro y amigo. Como un padre para mí".



Farruko, por su parte, recordó entre lágrimas su vínculo familiar con la música del homenajeado: "Esta canción marcó mi vida en el 2002, yo iba con mi abuelo a hacer compra, él se quitó la vida y esta canción es la que ponía siempre", dijo tras interpretar "Amor y Control".



Otros, como Carlos Vives aplaudieron la contribución de Blades a la "identidad" latina, algo que subrayó Beatriz Luengo al destacar que ella "como española" pudo "imaginar Latinoamérica gracias a su música".



Andrés Calamaro destacó que el disco "Siembra" (considerado como el mejor disco de salsa) "le abrió las puertas" del mundo de la salsa y Jorge Drexler calificó a Blades de "bendición para la música latina".

Más información: Rubén Blades dice que Trump no representa EEUU



Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales. Durante su carrera ha sido ganador de ocho premios Latin Grammy, así como de nueve Grammy.



Como actor fue nominado al Emmy y ha protagonizado más de 50 películas y series de televisión en inglés y en español, incluido su aclamado papel de Daniel Salazar en la galardonada serie "Fear The Walking Dead", de AMC.



Antes que Blades fueron Persona del Año: Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014) y Miguel Bosé (2013).