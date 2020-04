¿Sabe cuáles son los eventos que YouTube ofrecerá este fin de semana? Conozca la lista

Por este motivo le compartimos un listado con los diferentes eventos que se transmitirán en vivo o en retransmisión a través de YouTube:

Deportes

Lucha Libre AAA | Transmisiones el 25 de abril; 2 y 9 de mayo a las 8 pm

Distintos luchadores se enfrentan como parte del torneo Lucha Fighter, que se celebrará a lo largo de cuatro fechas de forma remota. Con todas las medidas de seguridad posibles, la AAA deleitará a sus fanáticos con sus mejores estrellas.

Entrenamiento América y Chivas | Lista de reproducción actualizada constantemente

Los preparadores físicos de América y Chivas han recurrido a YouTube para realizar rutinas de entrenamientos en vivo y algunos hasta doble sesión. Prepárate como las estrellas del América aquí o revisa las sesiones de ejercicio de los goleadores del Guadalajara.

Lea también: El coronavirus cambio el color de piel de dos médicos chinos recuperados

Musica

Juanes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá | Sábado 25 de abril a las 4:00 pm

Juanes cantará un par de canciones con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en un concierto en vivo directo desde su canal oficial.

Cazzu | Jueves 23 de abril a las 5:30 pm y 6 pm

Cazzu presentará el video oficial de su nuevo sencillo, ‘Me Prefiere a Mí’, junto a Myke Towers.

Maluma | Sábado 25 de abril a las 5:00 pm

El cantante dará un acústico en vivo en celebración del lanzamiento de su nuevo sencillo, “ADMV”.

Alex Lora | Sábado 25 de abril a las 7 pm

El Tri ofrecerá una presentación desde casa en tributo a la vida. Además, tendrán una sesión de preguntas y respuestas, en donde Alex Lora contestará las dudas de sus fanáticos.

Piso 21 | Sábado 25 de abril a las 6 pm

El grupo colombiano dará un concierto en vivo titulado “Juntos a Distancia”. Durante la transmisión se recolectarán donaciones para diferentes Bancos de Alimentos de América Latina. El concierto será transmitido a través del canal de Youtube de Piso 21, en el que podremos escucharlos cantar en vivo por primera vez la canción “Tomar Distancia”.

PlayOn Fest | Del viernes 24 al domingo 26 de abril

Revive los conciertos más importantes de artistas como Coldplay, Anitta y Pablo Alborán en un festival digital de 3 días desde el canal de YouTube de Songkick.

The Beatles presentan “Yellow Submarine” | Sábado 25 a las 11 am

Dentro de su canal de YouTube, The Beatles compartirán la versión Sing-A-Long de la película Yellow Submarine, original de 1968, para poner a cantar a todas las generaciones.

Metallica | Todos los lunes

Metallica comparte cada lunes un concierto de archivo con sus fanáticos. Desde algunos que datan de sus primeros discos, hasta los más recientes.

Radiohead | Todos los jueves

Cada jueves, Radiohead comparte en vivo un concierto de archivo de alguna de sus impresionantes giras, que han tenido lugar a lo largo de su carrera. Todos aquellos que no puedan verlo en vivo podrán disfrutar de las presentaciones en el canal de la banda.

Vea también: Los rayos solares podrían matar rápidamente el coronavirus, según estudio de EE.UU.

The National | Todos los lunes a las 4 de la tarde

Cada lunes, The National comparte un concierto grabado a lo largo de su trayectoria, incluyendo festivales y presentaciones pequeñas. Estos conciertos se quedarán alojados en su cuenta de YouTube para todos los que quieran verlos después.

Pink Floyd | Todos los viernes a las 11 am

A lo largo de un mes, Pink Floyd compartirá conciertos completos de distintas presentaciones de la banda, como su grabación Pulse, la cual fue parte de una serie de conciertos para promocionar el álbum The Division Bell.

Post Malone | Viernes 24 de abril a las 5 pm | Aquí puedes ver el teaser

Post Malone ofrecerá una transmisión en vivo para interpretar un repertorio con sus canciones favoritas de Nirvana y algunas favoritas de los fanáticos.

The Rolling Stones | Nueva canción de The Rolling Stones

Por medio de una transmisión en vivo, The Rolling Stones presentó “Living in a Ghost Town”, su nueva canción y video oficial. La pieza fue creada y grabada en Los Ángeles y Londres en total aislamiento.