Salma Hayek le envió un mensaje de bienvenida a Johnny Depp a Instagram

A mediados de abril el actor y músico estadounidense, Johnny Depp, sorprendió a sus seguidores al sumarse al mundo de Instagram. El actor abrió una cuenta y lo primero que hizo fue compartir su cover de 'Isolation', tema de John Lennon. Hasta el momento ya acumula más de cuatro millones de seguidores en dicha red social.

Lea también: American Horror Story: Su creador no sabe qué hacer con la temporada 10

Y, colegas como Salma Hayek decidieron darle la bienvenida. La actriz mexicana publicó un par de imágenes junto a Depp - una de ellas es el cartel promocional de 'Once upon a time in Mexico' (2003), película en la que compartieron créditos con Antonio Banderas - y escribió: "¡Bienvenido Johnny Depp a la locura de Instagram!".

Lea también: ¿Hayden Christensen regresará como 'Anakin Skywalker' en serie de 'Obi-Wan Kenobi'?

'Once upon a time in Mexico' (2003) forma parte de la trilogía de 'El Mariachi', de la que también hace parte la cinta del mismo nombre protagonizada por Carlos Gallardo y estrenada en 1992, además de 'Desperado' (1995) con Antonio Banderas, Salma Hayek y Joaquim de Almeida como protagonistas.

Banderas y Hayek también protagonizan 'Once upon a time in Mexico', que cuenta con un elenco conformado por Johnny Depp, Eva Mendes, Enrique Iglesias, Rubén Blades, Willem Dafoe, entre otros.

Las tres películas contaron con la dirección de Robert Rodríguez.