Salma Hayek publica candente foto en bikini para mostrar que no le pasan los años

Este martes, la actriz mexicana Salma Hayek, de 54 años, sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram con unas veraniegas fotografías en las que aparece en traje de baño meditando a la orilla del mar.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma #instamood #calm” fue el sencillo texto con el que Salma invitó a la reflexión en medio de los angustiosos días que atraviesa el mundo entero a causa de la pandemia.

“Quiero ser tú cuando sea grande o ahora”, “Tan hermosa”, “Es quizás lo más importante ahora mismo” y “¿Cómo le haces para estar así de bella??”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos que quedaron enamorados con la figura que conserva la mexicana a sus 54 años.

Hayek ahora triunfa en México y todo el mundo con su serie ‘Monarca’, de Netflix, en la que es la productora ejecutiva. “Gracias a los millones de maratoneros al rededor del mundo que se echaron la temporada 2 de Monarca en solo un día. Si estás buscando algo nuevo en Netflix que te capture, no te la pierdas", escribió la actriz en sus redes.

‘Monarca’, trata la vida de la alta sociedad en el poderoso mundo de los multimillonarios mexicanos, es protagonizada por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides.

El 1 de enero de 2021 se estrenó la segunda temporada que contiene 8 capítulos y que ha logrado cautivar a miles de mexicanos.