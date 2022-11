Samuel Araque, es un joven colombiano de 11 años que se ha convertido en celebridad del mundo pastelero desde 2019, luego de que lograra cautivar a grandes críticos en esta materia con su técnica para preparar tortas.

Según su padre, Víctor Araque, desde que Samuel tenía 3 años de edad lo ha dejado súper sorprendido, y más, un día cuando tenía que hacer un enorme pedido de ponqués que le habían hecho y, mientras él trabajaba, el pequeño le quitaba algunos pedazos de las tortas por lo que tomó la decisión de darle una pequeña para que él la decorara, pero tal fue su sorpresa, que desde ese momento el pequeño no ha dejado de cocinar grandes delicias.

Puede leer: Yanfry sigue creciendo a la par de su éxito: 'El tierno' reaparece y cada vez es más irreconocible

“Es un niño común y corriente. En la semana va a su colegio, juega con sus amigos, le encantan los videojuegos. Los sábados se dedica a practicar la pastelería”, indicó el padre de Samuel en una entrevista a un medio de comunicación.

Samuel también se destaca en el colegio por su gran inteligencia, y por supuesto es fiel amante de la repostería. Y es que el joven a su corta edad ya ha superado la barrera de los 600 pasteles y ha tenido la oportunidad de conocer al gran representante de la pastelería a nivel mundial, Buddy Valastro.

También lea: Maluma dijo quién quiere que gane el Mundial de Qatar ¿Le atinará?

“Algo que me hace feliz es que mucha gente me dice que soy el Buddy pequeño, y yo quiero llegar a ser como él porque hace pasteles muy bonitos, con muñecos y cosas fantásticas”, aseguró el joven.

Adicionalmente el joven emprendedor, se dedica en sus tiempos libres a dictar talleres para todas las edades, ya que ha logrado dominar la gran habilidad del pastillaje, labor compleja del mundo de la cocina.

Le puede interesar: [En fotos] El increíble cambio de Ana del Castillo desde su participación en el 'Factor Xs'

“Esto no es una empresa, todo esto es un juego porque puedo hacer muñecos que me gustan o que veo en la televisión, por lo que me divierto todo el tiempo en la cocina”, concluyó.

Samuel Araque, quien sueña con convertirse en un gran chef y tener uno de los mejores restaurantes del mundo, estuvo el pasado domingo 20 de noviembre en el programa del Canal RCN "Yo José Gabriel", allí el presentador tuvo el privilegio de entrevistarlo para conocer sobre su corta carrera en el mundo gastronómico y hablar sobre su gran personalidad.