La verdadera historia, de acuerdo a Sandra, es que ella fue quien contrató a Jessi para darles una serenata a las secretarias de la inmobiliaria donde trabaja. Todo se dio en abril de 2007.

“Efectivamente estaba casada y mi matrimonio tenía que terminar. Por eso en ese mismo año me separé. Empecé a vivir mi vida de soltera y sin hijos. Comencé a frecuentar una taberna a donde Jessi cantaba e iba con las niñas de la inmobiliaria”, relató.

Allá -en esa taberna-, según Sandra, se conocieron, se enamoraron y acabaron casados después de nueve meses de relación.

“No es cierto que me fui corriendo detrás del niño que conocí en la serenata que mi exesposo supuestamente me dio, como mucha gente ha comentado”, insistió.