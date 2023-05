Sandra Reyes, actriz de "Pedro, el escamoso", aseguró haber sido raptada por extraterrestres

La reconocida actriz Sandra Reyes, recordada por su papel de la doctora Paula Dávila en "Pedro, el escamoso" fue invitada al programa de las mañanas del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’, y allí dio a conocer del porqué de su interés por los seres de otro planeta.

La bogotana, de 47 años, narró que empezó a aprender sobre seres de otro planeta cuando un día cualquiera se encontró de frente con el libro “El rescate de la Tierra”, asimismo explicó que su contenido fue clave para pudiera entender sobre una experiencia que tuvo con ellos.

Según la actriz de la serie “Enfermeras” sostuvo un contacto luego de que fue abducida, experiencia sobre la que se abrió y dio algunos detalles en el programa matutino.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, indicó.

Seguidamente describió la aeronave por la que fue raptada y manifestó no haber entendido nada hasta que leyó el mencionado libro.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra'”, agregó.

De acuerdo con la actriz, estos seres extraterrestres le envían mensajes constantes a la humanidad y dio a entender que hizo un recorrido por fuera del planeta Tierra.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, concluyó.

Finalmente Sandra Reyes insistió en la necesidad de “vibrar alto y en amor” como parte de un mensaje que le quedó de ese encuentro y que la ha convertido en puente de comunicación.