Santiago Alarcón cuestionó el apoyo de artistas colombianos al 'Blackout Tuesday'

El pasado 2 de junio de 2020, las redes sociales, la industria musical y el mundo deportivo se ‘apagó’ para homenajear a George Floyd, víctima de un policía de Minneapolis, y a todas las personas que ha sufrido discriminación y racismo en su vida. Con una imagen totalmente oscura y el hashtag ‘Blackout Tuesday’, miles de personas se unieron a este movimiento social.

Varios artistas, productores, y celebridades colombianas apoyaron esta iniciativa a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, mostrando su inconformismo por estos actos. Sin embargo, esto le generó dudas e inquietudes al actor Santiago Alarcón, quien quiso dar su opinión de este movimiento y la reacción que tuvieron estos personajes.

Según expresó el artista, está completamente de acuerdo con esta causa y brinda su apoyo absoluto contra los actos que atentan en la vida de las personas, como le sucedió a George Floyd. No obstante, lo que no entiende es por qué algunos colegas y colombianos se solidarizan tanto con estos temas, pero lo que acontece en el país es invisible para ellos.

“Me parece muy bien que la gente se indigné por lo que pasó en Estados Unidos, por ese acto tan brutal. Está muy bien que nos indignemos todos. Pero les voy a confesar algo, me tomé el trabajo de mirar muchísimas de esas cuentas que hoy hacen parte de esa campaña ‘Blackout’, pero en la mayoría de esas cuentas, no todas, no hay nada sobre Colombia, no hay nada sobre nuestros líderes sociales, sobre nuestros militares, no hay nada”, aseguró el protagonista de ‘El man es Germán’ en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

“Me pregunto yo: ¿será que la empatía es una moda? Porque en Colombia también matan”, agregó.

Ante estas palabras, Diana Ángel se pronunció y respaldo a su colega en una foto que compartió, indicando que su publicación era por todas las víctimas del conflicto que se vive en Colombia.

“No es tu caso porque te conozco hace años. Pero no entiendo tantos cantantes, actores, artistas indignados con lo que pasó en USA, pero aquí nos matan a diario y nunca los vi diciendo ni haciendo nada”, respondió Alarcón al comentario de la también artista.