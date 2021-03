Santiago Cruz, Morat, Daft Punk y otras novedades musicales del fin de semana

Danny Ocean y Justin Quiles se unen en 'Cuántas Veces'

Esta canción fue escrita por Danny Ocean, Justin Quilles y Ovy and the Drums y se convierte en un sencillo que hace un llamado a ser sinceros mediante una popuesta cargada de sonidos y melodías pegajosas. Según los artistas, "el tema lo domina un “riff” de guitarra, fusionado con el bailable “dembow” muy al estilo de Ovy On The Drums".

