Sara Corrales defiende fervientemente la soltería

Sara Corrales es una reconocida actriz que conquistó el corazón de los colombianos por su participación en el programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del canal RCN. Aunque no logró ser la ganadora del reality, su carrera artística se convirtió en todo un éxito.

Además, no es solo conocida por su carrera, pues Sara es una de las mujeres más hermosa y sensuales de la farándula colombiana, siendo la protagonista de numerosas portadas de revista tanto nacionales como internacionales.

Para nadie es un secreto que la modelo deja con la boca abierta más de uno. Actualmente, se encuentra soltera, una situación sentimental que no le incomoda. Por eso, Corrales ha asegurado que le molesta cuando le dicen que porque tan hermosa y tan sola.

Al respecto, la actriz aprovechó una reciente transmisión En Vivo para dar una contundente respuesta acerca de su soltería.

“Odio cuando me preguntan ‘ay, pero tu tan linda, una mujer tan exitosa ¿y sin novio? ¿y sin esposo?’. Y yo soy como precisamente por lo linda, por lo talentosa y por lo inteligente estoy sola en este momento ¿Por qué? Porque no he encontrado a esa persona que yo sienta que es la correcta”, aseguró.

No obstante, continuó expresando que no va salir corriendo detrás de la primera persona que conozca.

“No me voy a meter con el primer renacuajo que me encuentre ¡Por qué tengo que encontrar mi media mitad! ¡Por qué tengo que encontrar el hombre que me salve! ¿Me entienden?”, añadió.

Sara finalizó el controversial tema asegurándole a sus seguidores que el amor propio es lo más importante.

“El amarme tanto, el valorarme tanto y el tener claro que es lo que quiero y lo que no, ha hecho que sea un poquito más complicado”, puntualizó.