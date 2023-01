Sara Uribe bailó sensualmente al ritmo del nuevo hit de Shakira y envía indirecta a su ex

El pasado 11 de enero Shakira junto con BZRP ‘Music Session #53’. En menos de una hora logró ser un éxito mundial y hasta superó a 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Además, todo el mundo empezó a hablar de la canción por las fuertes declaraciones que mencionaba la barranquillera.

Ahora bien, varios famosos se pronunciaron por la canción que ha dado de qué hablar en los últimos días. Una de ellas fue Sara Uribe, la presentadora y modelo colombiana. A sus 32 años sorprendió a más de uno un baile exótico.

La publicación la hizo acompaña de una frase de la canción de Shakira: ”Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques".

La paisa cautivó a varios de sus seguidores, ya que a medida que avanza el video, se le ve con un traje negro con el que se le marca la silueta. El 'post' ya cuenta con casi 8.000 'me gusta' y 106 comentarios.

"Toda una diosa mamasita", "Eres una mujer muy hermosa", "siempre bella ella", fueron algunos.

Hay que destacar que Sara Uribe estará en el programa del Canal RCN 'La isla de los famosos' que se estrenará el próximo lunes, 23 de enero.