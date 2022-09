Sara Uribe coqueteó con conductor de Uber, pero después lo frenó en seco

Sara Uribe se ha convertido en una de las modelos y presentadoras de televisión más reconocidas en los últimos años. Por medio de sus redes sociales, la paisa ha compartido varios momentos que han sido cuestionados y aplaudidos por muchos de sus seguidores.

Una de sus apariciones más recientes tuvo que ver con la reacción ante un video viral en el que la modelo aparecía en una noche romántica con un misterioso hombre, mientras disfrutaban de una noche de fiesta en un bar y bailaban al ritmo de la más reciente canción de Karol G "Gatúbela".

En esa ocasión, Uribe respondió con la actitud que siempre la caracteriza y dijo, “ufff, ‘más tragada que la tanga brasilera que tengo’… Que se tengan porque me caso”. Posteriormente, le envió un mensaje a su enamorado, y desde ese instante no se conoce qué pasó con la posible relación.

De igual manera, en las últimas horas, la presentadora volvió a ser tendencia por una situación que compartió en sus redes sociales mientras se estaba transportando en un Uber.

Por medio de su Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, Uribe grabó el divertido instante en el que se transportaba en el asiento de copiloto de un carro y empezó a ‘echarle los perros’ al conductor que la llevaba.

“Vea, yo nunca me había montado en un Uber tan bonito (...) Mírale los zapatos, el reloj, la camisa”, expresó la presentadora mientras el conductor del automóvil se reía al escuchar sus palabras, aun así, el hombre no dudó en responder y le dijo, “estamos a la orden”.

En ese momento, Sara le colocó su tatequieto y le dijo "oiga… No, no. Yo me voy pa’ mi retiro espiritual, amigo, muy amable. Pero, de todas maneras, usted es muy bonito". Enfatizó la paisa mientras descendía del vehículo.

Muchas personas reaccionaron ante este suceso y comentaron, “el man achantao”, “así será la abstinencia de esa señora” y “ella de frente y bien puntual”.

A continuación el divertido momento compartido en sus historias: