Sara Uribe, criticada por coquetear con jovencito 13 años menor que ella: "Lo termino de criar"

Sara Uribe es una de las mujeres más queridas de Colombia, pues desde que se dio su paso por Protagonistas de Novela -reality emitido por el Canal RCN- ya dejaba muestras de su gran talento, algo que demostró con el paso de los años como presentadora, dejando encantados a sus seguidores.

Algo que también ha caracterizado a Uribe es su personalidad y su despampanante figura, y así lo deja ver en sus redes sociales, donde es muy activa y muestra fotos y videos de su cotidianidad, que, sin duda alguna, fascina sus millones de fans en todo el mundo.

La también empresaria ha contado en sus redes sociales que desde hace un buen tiempo no tiene relaciones íntimas, debido a que desde hace mucho no sostiene una relación estable de pareja, explicando que necesita de vínculos afectivos para involucrarse con alguien en la intimidad.

No obstante, recientemente se vio a Sara Uribe bastante coqueta con un joven 13 años menor que ella, al cual le dijo todo tipo de piropos que le fueron bien correspondidos.

Se trata del influenciador Juan Herrera, mejor conocido como Herrera Gang, quien apenas a sus 19 años tiene casi 7 millones de seguidores en TikTok. En una entrevista, entre preguntas Uribe le tiró varios piropos "este es mucho papacito (...) Aprovécheme que no tengo novio, mi amor (...) Esas pestañas tan bonitas (...) Voy a hablar con su mamá para que me dé ‘tips’ de cómo terminarlo de criar. Cuando quiera lo invito a ver Netflix. Es que me estoy viendo una serie muy buena".

El joven le respondió diciéndole que a él le gustan las mujeres mayores, rubias y de cara tierna, casi que describiendo a la presentadora paisa.

