Sara Uribe ha desatado algunos comentarios en redes sociales debido a una serie de publicaciones que realiza en su cuenta oficial de Instagram sobre su vida personal. La presentadora ha llamado la atención con declaraciones respecto a sus relaciones personales y el vínculo sentimental que sostuvo con Fredy Guarín, insinuando, en momentos, que fue un error involucrarse con el futbolista.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 causó furor entre sus seguidores de las plataformas digitales luego de pedir que no le nombraran a su expareja en comentarios o mensajes directos, sin especificar directamente por qué esta petición. Aunque no ha detallado el tema, muchos aseguran que la relación entre ambos terminó mal y no se llevan bien actualmente.

Sin embargo, recientemente, Sara despertó curiosidad entre los curiosos luego de tener un noble gesto con su exnovio en medio de la celebración del Día de velitas, el pasado 7 de diciembre. La modelo demostró que la Navidad ablanda corazones y llega cargada de buena energía, en medio de las discrepancias que puedan existir.

Durante esta fecha especial, la paisa aprovechó para compartir con su hermano Thomas Uribe y con su pequeño hijo, Jacobo Guarín, fruto de su amor con el deportista, mostrando la alegría que la inundaba con la llegada del mes de diciembre.

En la actividad de prender velitas, la presentadora quiso tener un noble gesto con Guarín y le indicó a su hijo que le enviara solo buenos deseos a su papá. La modelo motivó al pequeño a que repitiera algunas palabras como regalo a su progenitor, mientras ella encendía estos objetos.

Aunque le costó lograrlo por la distracción del niño, quien intentaba apagar las velas, la colombiana pudo guiarlo para que repitiera: “Por mi papá, cuídalo”, mientras ella también mencionaba a otras personas en sus intenciones personales. Estas palabras fueron aplaudidas por algunos seguidores, quienes resaltaron la bonita intención de Sara Uribe porque su hijo tuviera presente a Guarín.