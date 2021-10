Sara Uribe es una de las presentadoras y modelos más bellas del país. Su talento ha sido de sus mayores atributos y desde que finalizó su relación con el futbolista Freddy Guarín s vidda sentimental se ha convertido en una enorme incógnita para sus seguidores.

Hace poco, se ha rumorado que el coqueteo con el jugador español Edgar Méndez podría transformarse en una relación oficial por varios comentarios en redes e incluso la modelo dijo que le había dedicado un gol.

Lea además: Sara Uribe deja al descubierto su coqueteo con futbolista español

En una ronda de preguntas, Sara empezó a despejar dudas y uno de sus seguidores hizo la pregunta clave: ¿Tienes novio? a lo que la modelo respondió: "No. Yo no tengo novio", incluso hizo énfasis y lo repitió tres veces.

Paso seguido, y sin que le preguntaran, aprovechó para responderle a los curiosos que le interrogan por el futbolista Edgar Méndez y djio: "A propósito me preguntan demasiado por el español. No, pero es que eso es un 'bongao' no? Es uy bonito. Como para invitarlo a comer empanadas y pastel de pollo todos los días. Yo sí le gastaría."