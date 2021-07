Sara Uribe, en terapia por una dura depresión que sufre

Sara Uribe fue protagonista de distintas noticias en los medios luego de que se sincerara y hablara sobre la situación personal que ha atravesado por una fuerte depresión. Esta enfermedad la llevó a buscar ayuda y tratar de a pocos esta molestia personal desde hace varios meses.

Recientemente, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 utilizó sus redes sociales para hablar sobre este proceso que lleva y revelar que continúa en tratamiento y terapias para lidiar con esta enfermedad. Uribe puntualizó que seguirá con su recuperación y le presta la mayor atención posible.

“Sigo en terapia y planeo seguir en tratamiento para la depresión porque esa es una enfermedad como cualquier otra. Hay que prestarle atención, hay que tratarla, hay que abrazarla, aceptarla y darle con toda. Cuando uno necesita ayuda, la necesita y a mí no me da pena aceptarlo”, indicó la presentadora en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

De igual manera, la modelo sí aclaró que no significaba que todo el tiempo estuviera depresiva o decaída, ya que realmente se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida.

“No quiere decir que en este momento esté depresiva o esté triste, estoy en el mejor momento de mi vida y le agradezco mucho a Dios que pude salir de eso. Busqué expertos, a Dios, me encontré a mí misma, fueron muchísimas cosas”, agregó a su mensaje.

En estas declaraciones, Sara confesó que estuvo medicada y esto no hacía que se sintiera bien, por lo que tuvo que indagar y hallar al médico perfecto para tratar su depresión. La celebridad contó que esta persona le dio los medicamentos correctos y buscó el procedimiento adecuado para superar estas crisis.

“Ya me provoca hacer deporte, antes se me caía el pelo, se me quebraban las uñas, la piel era fea, los ojos no me brillaban, me miraba a un espejo y no me sentía bonita. Me dolía todo mi cuerpo, no podía caminar, no quería vivir”, señaló Uribe.

Por último, la presentadora tocó el tema de las vidas perfectas que aparentan en las plataformas digitales y aconsejó no creer lo que se muestra, ya que por lo general no son reales y poseen más líos.