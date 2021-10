Sara Uribe envía mensaje sobre la libertad al disfrazarse de Britney Spears

Sara Uribe se ha convertido en protagonista de diferentes noticias en redes sociales y los medios nacionales debido a detalles que se revelan de su vida personal, las crisis de depresión que atravesó y los rumores sobre posibles romances con futbolistas. La paisa ha aclarado estos temas y ha compartido un poco de su presente con los curiosos.

A pesar de que la presentadora estuvo en la mira de algunas personas por su relación sentimental con Fredy Guarín y el rol de padre con su hijo Jacobo, la celebridad ha causado todo tipo de reacciones con las publicaciones que lleva a cabo en sus cuentas personales sobre distintos temas.

Lea también: La millonada que estaría exigiendo Tom Holland para seguir interpretando a Spider-Man

Recientemente, Uribe llamó la atención de algunos seguidores de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para compartir un video en el que aparecía disfraza de Britney Spears para enviar un conmovedor y contundente mensaje sobre la vida.

De acuerdo con lo que se pudo observar en el contenido, la presentadora de entretenimiento lucía un atuendo de colegiala, al estilo ‘Baby One More Time’, mientras miraba a la cámara y jugaba con su pelo, que estaba recogido en dos moñas.

Sin embargo, pese a que los halagos se hicieron presentes en el post para destacar la belleza y sensualidad de la colombiana, el pie de foto cautivó a varios por las palabras emotivas que usó para referirse al tema de la libertad.

“Traigamos eso a la vida diaria, a la vida de la gente que no tenemos 60 millones de dólares en la cuenta pero más de una vez nos hemos sentido prisioneros de algo o de alguien. Yo hoy celebro la libertad de Britney Spears, pero también celebro la mía y la de muchas mujeres (y personas) que se han apretado muy bien los pantalones y han salido de un infierno psicológico o de situaciones que alguna vez l@s destruyeron”, escribió Sara en el texto.

Lea también: Por fin se estrenó en Colombia la película de James Bond

“Siendo así, no solo la celebro a ella, sino a ti, que me estás leyendo. Si ya eres libre…¡Vuela alto!Si no lo eres…¡Toma la decisión y dale alas de colores a tu vida! Porque esa vida es AHORA”, agregó.