Sara Uribe ha estado en el centro de algunas noticias de las plataformas digitales, debido a diferentes comentarios y críticas que ha recibido por su cuerpo y la apariencia física que tiene actualmente. Aunque la presentadora se ha defendido y ha optado por responder con humor a estas palabras, hay quienes siguen pendientes para hacerle daño.

Recientemente, la modelo, que contó la verdad de la crisis que enfrentó en su vida y los kilitos que subió en este tiempo, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó a la vista la frescura y profesionalismo que proyecta en las sesiones de fotos.

En este contenido, un usuario de la red social quiso criticarla por la pose que hizo a la cámara, y la celebridad no dudó en responder con un particular estilo, donde tomó con gracia el tamaño de sus glúteos. Estas palabras fueron aplaudidas por algunas personas, que apoyaron a Uribe por las opiniones negativas que había recibido.

Lea además: ¡Qué linda! Hija de Andrea Valdiri le dio tierno regalo a su mamá para que cumpla uno de sus sueños

“Qué actitud mostrar el cu$% porque no tiene nada más, qué tristeza”, escribió aquella persona en un comentario del post.

“Ahhh, pero ya volvió mi cu$% jajajaja por lo menos ya tengo”, respondió la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 a la mujer.

En el post se logra detallar a Sara Uribe en un set de fotos, luciendo una blusa de color blanco, unas medias veladas oscuras, unos botines de tacón y su pelo rubio suelto. La modelo va bailando al ritmo de la música y mira fijamente al lente del camarógrafo.

Le puede interesar: "Se fue con tu cerebro", Lina Tejeiro a persona que quiso ofenderla por su cola

Los usuarios reprocharon esta clase de comentarios y expresaron que no era justo con las celebridades que estuvieran aguantando estas palabras sobre su cuerpo. Muchos recordaron a Lina Tejeiro, que también lidia con estas críticas.

“Definitivamente hay personas que son infelices”, “Parce, la gente no tiene nada más que hacer? A Lina, a ella, a todo el mundo, no viven y no dejan vivir”, “Esos kilos que subió se le ven divinos”, “Y si es modelo, la gente si sufre”, entre otras opiniones.