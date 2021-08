Sara Uribe peinó a seguidor que le dijo interesada

Sara Uribe se ha convertido en una de las celebridades de la farándula nacional más controversiales en redes sociales, debido a las críticas, comentarios y discusiones que tiene con algunos usuarios que intentan ofenderla. La colombiana se defiende y utiliza su particular estilo para responder a los insultos que recibe sobre su cuerpo y su vida personal.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 ha cautivado con la transformación que ha tenido en su vida, su vida laboral y la belleza que siempre la ha caracterizado. En distintos momentos ha demostrado que no se deja afectar por las críticas y antes las utiliza para sacarle humor al contenido que comparte.

Vea además: ¿Tema superado? Lina Tejeiro hace chistes con su exsuegro sobre su 'tusa'

Recientemente, la presentadora realizó una dinámica en redes sociales, donde le pidió a sus seguidores en una casilla de preguntas que le ubicaran qué suponían de ella y les respondería si era cierto o no. Como era de esperarse, una persona no dudó en atacarla y escribirle en este espacio que era “una interesada”.

“Que eres interesada”, escribió la persona en la casilla de interrogantes.

Mire también: Cinco celebridades colombianas que quedaron en embarazo en este 2021

Sara Uribe no esperó y respondió a esta suposición que hicieron sobre ella, tomándolo con humor, chiste y burla, evitando que le afectara. La celebridad le dio un giro inesperado al tema e hizo la interpretación de que “se interesaba mucho por los demás”.

“Gorda, demasiado, demasiado. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Amaneciste bien? ¿Ya desayunaste? Me encanta interesarme por los demás”, dijo la exprotagonista con un tono sarcástico, mientras exageraba sus expresiones y bromeaba.

Lea aquí: Gregorio Pernía sacudió las redes sociales bailando 'La Vecinita'

Aunque otras personas criticaron esta respuesta que dio, varios de sus seguidores se mostraron satisfechos con la defensa que suele utilizar para derribar estos comentarios negativos.

En esta misma dinámica, otro usuario señaló que suponía que la presentadora estaba esperando un segundo hijo, a lo que ella aclaró que no era cierto.

Vea además: Jessi Uribe fue blanco de críticas por video con Paola Jara desde su apartamento en Miami

“¡Ay, gorda, nooo! Yo sí he subido unos kilitos, pero embarazo, no, no”, respondió la modelo.