Mediante los stickers de preguntas y respuestas en Instagram, donde cuenta, con más de siete millones de seguidores, uno de ellos le preguntó sobre sus miedos, y la presentadora no dudó en ser honesta y revelar uno de sus temores más profundos.

"Le tengo miedo a un hombre narcisista que me apague, que me encierre, que me quite mi brillo, que me ultraje, que no me ame, que juegue con mis sentimientos, que no me valore", expresó Sara, dejando claro que la elección de su pareja es una decisión que toma con gran seriedad.

Este comentario arroja luz sobre la razón detrás de la soltería de Sara Uribe en los últimos años. La presentadora ha compartido previamente que, aunque ha estado buscando establecer una relación, no ha encontrado al hombre ideal. Su sinceridad y transparencia sobre sus temores revelan la importancia que le otorga a encontrar una conexión significativa y saludable en el ámbito sentimental.

