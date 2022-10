Sara Uribe se destapa sobre drama que vivió cuando regresó a Colombia: no tenía dónde vivir

En esa situación Sara Uribe recurrió a uno de sus amigos y le pidió que le prestara un apartamento que tenía, sin embargo, su amigo le explicó que el lugar no tenía ni cortinas, ni nevera, ni muebles; pero aún así Sara necesitaba un techo para vivir.

"Veníamos en el avión con Nati y llamo a un amigo mío y le digo ‘vení, no tengo a dónde llegar. Recógeme en el aeropuerto con mis maleticas, mis cosas, mi niño y préstame un apartamento de los tuyos. Él me dijo allá no hay nada; no hay ni nevera, ni cuchara, ni cortinas. Yo le dije ‘No importa. Yo llego allá", relató.

Ese nuevo comienzo fue muy duro para Sara Uribe, pues no conseguía trabajo, las marcas no querían contratarla y no encontraba nuevas propuestas laborales.

