Sarah Jessica Parker, criticada por envejecer: “Sé cómo me veo, no tengo otra opción”

La famosa actriz Sarah Jessica Parker le respondió a quienes la critican por cómo se ve a medida que envejece. Los comentarios negativos aumentaron en medio de la grabación de “And Just Like That”, serie derivada de “Sex and the City”.

Parker dice que ella y sus ex coprotagonistas de "Sex and the City" han recibido algunos "mensajes misóginos" sobre sus cambios físicos.

Le puede interesar: La conmovedora imagen de un niño viendo televisión en tienda porque no tiene televisor en casa

“'Cabello gris cabello gris cabello gris. ¿Tiene canas? Estoy sentada con Andy Cohen, y él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles a ustedes!", le dijo Parker a Vogue .

La popular actriz aseguró que los comentarios han ido empeorando, incluso dijo que pareciera como si la gente disfrutara el dañarlas con las críticas.

“Todo el mundo tiene algo que decir: 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Casi se siente como si la gente no quisiera que estemos perfectamente bien con el lugar donde estamos, como si casi disfrutaran que nos duela lo que somos hoy, ya sea que elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectos”, dijo.

Lea también: ¿Quiere trabajar en Canadá? El Sena ofrece vacantes con sueldo de $8 millones

También aseguró que es perfectamente consciente de cómo se ve, pero no puede hacer nada con el paso del tiempo.

“Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?"