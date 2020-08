Scooby y sus amigos llegan a las plataformas digitales de Colombia

El corazón de la película es el lazo entre los mejores amigos Scooby y Shaggy, o simplemente un niño y su perro. ¿Es algo con lo que se relaciona?

Kiersey Clemons: Tengo una perrita, se llama Booty y agita su trasero cuando camina (risas). Es tan altanera y segura de sí misma. De hecho, no sabía qué nombre ponerle. La adopté y luego tuve que regresarla y dejarla temporalmente para que la esterilizaran.

No la había visto caminar, ya que apenas la había recogido de su jaula, y luego me senté y llené todo el papeleo y la dejé en un centro de adopción en Harlem.

Es muy parecida a la historia donde Shaggy conoce a Scooby y tienen esta conexión instantánea. ¿La vio y simplemente lo supo?

Kiersey Clemons: Pues, realmente quería un perro, y estaba en Nueva York filmando y me sentía sola. Así que busqué en todos los distritos, durante todo el día y en diferentes albergues, para ver a los perros. Quería un perro pequeño porque así podría volar de regreso con él, y pensé que igual sería mejor para mi estilo de vida.

Se acercaba la hora de cierre de los albergues y llegué a este último donde la vi. Estaba en la esquina y se portaba muy quieta y tímida, con unos ojos tristes. Me dejó que la cargara y cuando me fui escuché que me ladraba. Ahí pensé, “es muy necesitada”.