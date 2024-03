Se acerca el Estéreo Picnic 2024: Conozca el mapa oficial del evento

Desde el jueves 21 y hasta el domingo 24 de marzo, miles de amantes de la música y los festivales podrán disfrutar del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes del país, que acogerá a importantes artistas nacionales e internacionales como Feid, Blink-182, Thirty seconds to mars, Kings of leon, King gizzard & The lizard wizard, Future islands y Wide Awake, entre otros.

Aunque en los últimos años el escenario del Estéreo Picnic venía siendo el campo de golf de Briceño, en esta oportunidad el festival se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con el objetivo de facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes. Se estima que el parque cuenta con una capacidad para 80.000 personas.

En las últimas horas la organización del festival publicó el mapa oficial del evento. Como ya se había confirmado hace unas semanas, para esta edición se habilitaron cuatro escenarios para las presentaciones de los artistas, los cuales tendrán nombres de marcas patrocinadoras: Johnnie Walker, Adidas, CeraVe y Colsubsidio. A continuación, conozca su ubicación en el parque.

Mapa oficial del Estéreo Picnic 2024

Además de los cuatro escenarios, el Festival Estéreo Picnic contará con zonas de comidas y restaurantes, zona de bebidas y cervezas, zonas de baños y lavamanos, zonas de experiencia, espacios especiales para personas con movilidad reducida, puntos de atención en salud, puntos para recargar y atender problemas con las manillas, zonas VIP, sala de prensa, una Feria Vassar y las taquillas.