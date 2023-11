El aforo permitido para el concierto de Luis Miguel era de 11,352 asistentes, sin embargo, la empresa no proporcionó garantías para asegurar los intereses del público, no entregó la copia del contrato de prestación de servicios del artista, y no contrató vigilancia de Policía y seguridad vial para garantizar la seguridad. Además, no acreditaron la personalidad mediante poder notarial y no presentó el contrato de arrendamiento del espacio de estacionamiento requerido para los asistentes.

