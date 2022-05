Se conocen fotos del bebé de Rihanna y A$AP Rocky

Aunque la intérprete de ‘Diamonds’, ‘Umbrella’ y ‘Love on the brain’ no ha confirmado la información, medios internacionales indican que el bebé de Rihanna ya nació y habría llegado a este mundo el pasado 13 de abril en Los Angeles.

En las redes se han filtrado fotografías de la multimillonaria estrella cargando a su bebé, las cuales han causado sensación entre los miles de fans de Rihanna pues también estaban a la espera de su nacimiento.

Rihanna en el 2021 entró a la lista de ‘milmillonarios’ de la revista Forbes, pues aparte de dedicarse a la música la artista triunfa con sus empresas de moda y belleza.

Y es que fue gracias a sus emprendimientos que volvió a estar en contacto con A$AP Rocky gracias a una colaboración publicitaria para su marca de belleza; pues con el rapero se conocen desde tiempo atrás y habían entablado amistad durante años, hasta que en el 2020 según los medios locales esta pareja se reunió y entablaron un romance.