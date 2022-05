Se conocen imágenes de la boda de Luciano D' Alessandro y María Alejandra Requena

A la ceremonia asistieron los familiares más cercanos a celebrar la unión de esta pareja. Es el segundo matrimonio de Requena, pues ella era viuda hace algún tiempo luego de que su esposo falleciera en un accidente.

De allí las emotivas palabras que le dedicó Luciano a su ahora esposa, en medio de lágrimas y su voz entrecortada. “Desde que empezó esta historia de amor hace poco más de dos años, hay una frase recurrente en mi cabeza y es que Dios obra de manera misteriosa, ese podría ser uno de los títulos de nuestra historia. Pero yo no me voy directamente a lo que dice esa frase, sino a lo que dice entrelineas y es vivir el ahora vivir, cada minuto, segundo y ser feliz y hacer feliz a las personas que uno ama porque uno no sabe a la vuelta de la esquina lo que Dios le tiene a uno preparado”, expresó muy emotivo en el altar mirando a Requena.

Y luego agregó: “Si hay alguien que merece amor y ser feliz en este mundo eres tú”.