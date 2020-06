Se creció la familia de ‘Rebelde’, José Luján será mamá por primera vez

Zoraida Gómez, mejor conocida por interpretar a ‘José Luján’ en la telenovela ‘Rebelde’, les confirmó a sus seguidores que después de varios intentos será mamá por primera vez.

La mexicana anunció la noticia en el programa matutino ‘Hoy’ donde les confeso a los televidentes que llevaba intentando por más de ocho meses quedar embarazada a tal punto que pensó con su pareja que ya no podían.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, expresó Zoraida.

Asimismo, la actriz contó todos los detalles de cómo se enteró que estaba embarazada.

“Resulta que una semana de retraso, dos semanas y se me empiezan a poner los senos muy grandotes y yo dije: 'Esto no es normal', entonces es que tenía miedo de hacerme la prueba, pero yo creo que la persona más feliz fue mi mamá y más mi mamá que no es abuela todavía”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️#bebeencamino Una publicación compartida de ZORAIDAGOMEZ (@zoraidagomezmx) el 3 Jun, 2020 a las 9:46 PDT

Además, en medio de risas, confesó que su mamá estaba desesperada por ser abuela.

“Mi madre siempre me preguntaba si ya había hecho la tarea, ella quería un bebé a como diera lugar”, aseguró.

Por último, Zoraida comento que la pandemia del coronavirus no le afecto tanto, ya que ha sido un tiempo para compartir con su pareja.

“Esto de la pandemia me vino muy bien porque Jorge se la pasaba trabajando y yo también de gira, casi no nos podíamos ver ni disfrutar de la casa ni la monotonía”, reveló.