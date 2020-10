Démosle la bienvenida al quinto grupo de candidatas de Miss Universe Colombia®️, es un honor presentarles a: 👑Miss Atlántico 👑Miss Bolívar 👑Miss Cartagena 👑Miss Cesar 👑Miss Cordoba 👑Miss La Guajira 👑Miss Magdalena Ellas son las encargadas de enaltecer la belleza de sus hermosos departamentos. #Colombiaunida 📸: @andresreinafotografo A raiz de los últimos acontecimientos y la destitución de quien se eligio como representante de Cordoba al proximo certamen de Miss Universe Colombia, las directivas de la organizacion han determinado darle la banda de dicho departamento a Carolina Guerra Agames quien hizo casting presencial el dia 8 de octubre del presente año en la ciudad de Medellin . Sus puntajes y consanguineidad con el departamento le dieron la segunda posición, llevando a las directivas otorgarle la oportunidad de ser la nueva Miss Cordoba. ¡Felicidades!

