Se estrena el tráiler de 'Capone', una película protagonizada por Tom Hardy

'Capone', cinta biográfica sobre el gángster estadounidense, Al Capone - ya cuenta con su primer tráiler oficial. El propio director de la producción fue el encargado de publicar el adelanto en sus redes sociales, anunciando su vez, el cambio en el título, pues anteriormente se llamaba 'Fonzo'.

La película es protagonizada por Tom Hardy y se estrenará el 12 de mayo vía streaming, luego de que - según medios internacionales - la productora y distribuidora de cine independiente Vertical Entertainment - que estrena películas en digital - tuviera los derechos.

TRAILER.



Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.



(Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6