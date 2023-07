¿Se le subió la fama? Sara Uribe reveló su chat con Feid: “ya ni un hola”

Hace algunos días Sara Uribe estuvo como invitada al programa del youtuber 'Dimelo King', donde habló de diversos temas, sin embargo, hubo uno que llamo la atención de los internautas, pues durante la conversación se puedo evidenciar la cercanía entre el cantante de reggaetón Feid y la modelo.

En medio de la entrevista varias personas le preguntaron si ella conocía a Feid a lo que ella respondió que sí. Luego reveló que él fue novio de duna amiga de Sara y que anteriormente se vestía muy diferente.

Además, la modelo dijo que Feid no le volvió a responder ni los mensajes y que lo último que hablaron fue en el año 2018 por un video musical.

"Yo le escribí mono, felicitaciones, me siento muy orgullosa y él antes me decía mona, súbeme esta canción a tus historias. Y ahora ni hola, gracias, nada y hasta me dejó de seguir.", contó Sara Uribe.