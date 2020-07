Sé que no me has dejado sola: Daniela Ospina a su padre a un año de su muerte

Un día como hoy, hace un año se cerraron tus ojitos y partieron al cielo. Pero estoy segura que desde arriba, allá en lo más alto me sigues guiando, acompañando y amando, porque siempre he tenido la certeza de que tu amor es infinito. Le doy gracias a Dios por dejarme ser parte de tu vida terrenal, por ponerme al mejor padre del mundo y por tener la fortuna de ser tu hija, una que sigue creciendo bajo tus principios y amor. Hoy hace un año, dejaste un vacío gigante en mi corazón y a veces pensar en qué ya no te tengo cerca para poderte besar y abrazar me llena de tristeza; sin embargo estoy segura que nunca me has dejado sola, que sigues aquí conmigo, porque te siento a cada instante, en cada paso que doy, en cada acto y cada cosa que hago estás presente con todo lo que me has enseñado para ser mejor persona. Desde aquí y hasta el cielooo te digo que TE AMOOO, que aunque se que Dios está contigo, nunca olvides lo mucho que te extraño. ¡Pronto nos vemos! ¿Recuerdas cuando me dijiste que Salo era una estrella? Estamos seguras que la estrella eres tu que nunca ha dejado brillar allá en el cielo y que eres la que más alumbra y a la que siempre contemplamos ❤️ En medio del del dolor, la nostalgia y el agradecimiento por todo lo que me has dado, me reconforta pensar que siempre te llevaremos dentro y que de alguna manera diferente seguiremos estando juntos 🙌🏻🙏🏻😌 @luciram12 @d_ospina1

