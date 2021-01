Se tomó una foto en Nueva York y sin querer captó a Paul McCartney

Y, ¿qué se puede hacer con una foto en la que aparece Paul McCartney? pues chicanearla en redes sociales, y eso fue exactamente lo que hizo Archie, quien compartió su particular anécdota en TikTok.

A su vez, explicó por medio de un video que en su momento no reconoció inmediatamente a McCartney, pero sí se le quedó mirando después de que su rostro se le hiciera familiar.

"Hice contacto visual con él y nos quedamos allí durante unos segundos y él se dio cuenta de que yo estaba tratando de averiguar por qué me resultaba tan familiar. Después me guiñó un ojo porque supo que le había reconocido y luego se alejó", reseña 20 Minutos.

Es de recordar que, la popularidad de Paul McCartney estalló al integrar el grupo de rock, The Beatles, uno de los más importantes dentro del género y que dejó himnos musicales para la eternidad como 'Yesterday', 'Lucy in the sky with diamonds', 'Let it Be', entre otros.

Luego de la separación de la banda, en 1970, el músico continuó con su carrera en solitario manteniéndose vigente hasta el día de hoy.