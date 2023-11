Se viene el momento más triste de Rigo: su papá anticipa su fatal destino

La novela de Rigo tienen emocionados a todos los colombianos que quieren conocer la historia detrás de uno de los deportistas más importantes para el país en la última década.

Y es que el último capítulo dejó en vilo a todos los amantes de esta novela, pues la tía Girlesa de Rigoberto fue secuestrada después de que persiguiera en un mototaxi al papá del deportista con el fin de conocer dónde queda un supuesto tesoro.

La tía Girlesa está viviendo los peores momentos de su vida, mientras Rigo y su familia hacen su vida normal.

Por su parte, Rigo se fue a Medellín para poder encontrarse Michelle Durango, aprovechando que tenían que reunirse con un empresario.

Sin embargo, su papá no está viviendo la misma situación, pues los problemas de dinero lo tienen preocupado y aún no sabe cómo hacer para solucionarlos, ya que el supuesto tesoro tan solo lo hizo darse cuenta de que no está nada bien en cuestiones económicas.