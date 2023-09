Sebastián Caicedo demuestra su amor con emotivo mensaje a su novia por amor y amistad

Por la celebración del Día del amor y la amistad, Sebastián quiso dedicar un par de mensajes a su novia y decirle lo mucho que la quiere. Además, de poner esas fotografías en donde están mirándose fijamente y confirmando que son el uno para el otro.

"Un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ganas de comernos el mundo! Gracias Monita hermosa por mostrarme el camino al verdadero significado de amor y amistad: JESÚS", dijo Sebastián Caicedo.

Además, algo que llamó la atención fueron los sacos que tenían puestos. En donde aparecen varias frases bonitas, dedicándose todo el amor que sienten el uno por el otro.

Lea además: Georgina impactó en video de Sebastián Yatra; se robó las miradas

Los internautas no pudieron evitar comentar y decir que los dos se ven muy bien, que hacen una linda pareja. Además, si Dios los unió, porque si a Caicedo no lo invitan a una iglesia cristiana, probablemente no se hubieran conocido.

"Dios porque este hombre es tan guapo 😍 te admiro mucho ❤️", "Son un tremendo ejemplo para mi.. y sé que para miles de personas", "Ustedes son el ejemplo de que el verdadero amor si existe", "encontraste una mujer hermosa y buena", "Que Jesús siempre sea el centro de sus vidas", "¡Que viva el amor! Infinitas bendiciones siempre", "Que bello conocer un amor que te enseñe el camino a Cristo", expresaron algunos.