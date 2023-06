Sebastián Carvajal, de Ana de Nadie, se sincera sobre su debut en un set: "tiene que tener muchas ..."

Y es que desde mucho pequeño el bumangués decidió darse la pela para entrar en el mundo del entretenimiento, por eso decidió jugársela toda y encaminar su carrera en la actuación.

Y no fue hasta los 18 años cuando este famoso actor pudo llegar a su primer set de grabación.

“La verdad es que esto es muy difícil y tiene que tener muchas …", comenzó narrando Carvajal.

Agregó: “yo tenía como 18 años cuando grabé mi primera novela y estaba superperdido, superdesubicado”.

Y es que no es para menos, pues la primera vez es inolvidable y así lo dejó ver Sebastián, quien no ocultó sus nervios, pues “las manos me temblaban, estaba frío, sudando”.

Lea además: Hija de Jota Mario Valencia envía conmovedor mensaje tras cuatro años de su muerte: "logré escuchar otra vez tus notas de voz"

Cabe destacar que para el santandereano la familia es muy importante y la tiene presente en todo momento, por eso pidió a sus padres que oraran por él para que todo saliera bien.

“Les pedí que hicieran una oración porque era mi vida y es lo que quiero”, mencionó.

Para él, este es un tema de autoconfianza, de mucha dedicación y preparación.