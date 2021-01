Sebastián Yatra conducirá un nuevo reality en Disney+

Sebastián Yatra asumirá un nuevo reto para una de las compañías de entretenimiento más grandes a nivel mundial y será el encargado de conducir un nuevo reality para Disney+.

‘Conecta y Canta’ será el nuevo show que se estrenará el 12 de febrero en la nueva plataforma de streaming, en el que niños mexicanos de 7 a 17 años estarán compitiendo para poder obtener una colaboración musical con el reconocido artista colombiano, con el fin de cumplir sus sueños en el mundo de la música.

Junto a Yatra, habrá un elenco de jurados compuesto por celebridades de la música mexicana como la cantante Kenia Os, el compositor y fundador del grupo Camila, Mario Domm, y el líder de la banda El Recodo, Poncho Lizárraga.

Yatra no dejó pasar su emoción por el nuevo reto que asumirá y expresó su agradecimiento en redes sociales por haber sido escogido para para la nueva producción de The Walt Disney. “Estoy feliz de ser parte de “Conecta y Canta” porque amo la música y creo profundamente en el poder de los sueños. Estoy ansioso por ver cómo el público de Latinoamérica se emociona y divierte junto a los participantes, sus historias y sus canciones, tal como me sucedió a mí. Será un viaje musical increíble”, expresó el artista.

Durante 12 episodios, los suscriptores de Disney Plus podrán ser testigos de la participación de los niños que harán sus interpretaciones de manera virtual debido a la pandemia y que recibirán las críticas del jurado. Finalmente, serán 8 los finalistas que llegarán a la etapa final para definir al ganador que grabará junto a Sebastián.

Aunque la competencia podrá seguirse por Disney+, aquellos que aun no se han suscrito a la plataforma podrán ver el primer capítulo que será emitido el 31 de enero por Disney Channel.