Sebastián Yatra estrena canción en inglés e italiano con el hijo de Andrea Bocelli

Sebastián Yatra no para de dar sorpresas a sus fanáticos. Después de su presentación en los Premios Óscar, un lujo que hasta ahora no había tenido ningún cantante colombiano, ahora sorprende a sus seguidores con una romántica canción que lanzó junto al hijo de Andrea Bocelli.

Se trata de Until She's Gone, canción que lanzó recientemente junto al cantautor italiano Matteo Bocelli, en forma de EP y con tres versiones diferentes en inglés ("Until She's Gone"), español ("Tu Luz Quedó") e italiano ("Un Attimo di Te").

"'Until She's Gone' es una increíble balada romántica que tuve el placer de cantar con mi amigo Sebastián Yatra. Le conocí hace dos años y enseguida conectamos a nivel musical y personal. Me siento muy honrado de cantar esta canción con él en español, inglés e italiano. Es realmente un proyecto internacional", afirmó Bocelli.

Las tres versiones fueron producidas por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes también participaron en éxitos como "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

"Matteo es un artista estupendo y estoy muy emocionado por cantar una canción tan bonita con él y por tener la oportunidad de hacerlo en español, en inglés y también en italiano. Siempre me ha inspirado el italiano y su música, empezando por el padre de Matteo, Andrea Bocelli. Matteo y yo lo pasamos espectacularmente bien en Malta rodando el vídeo y espero que podamos cantar esta canción en directo muchas veces", expresó Yatra.

La canción en balada solo está acompañada por piano y cuerdas. Fue escrita por Matteo Bocelli, Jez Ashurst y Emma Rohan. No obstante, Yatra también hizo su aporte en la letra en español.

El video musical fue rodado en la isla mediterránea de Malta.