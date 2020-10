Sebastián Yatra honró a sus fans más jóvenes en los Kids Choice Awards México

Feliz de estar en México por los Kids Choice Awards, el cantante colombiano Sebastián Yatra aseguró tener una gran responsabilidad con su público más joven y que parte del éxito que ha logrado con los niños se debe a que él se considera a sí mismo un niño.

"Siempre he tenido una conexión muy grande porque yo soy un niño al final del día, me la paso jugando y molestando, yo hablo con un niño y me divierto más que nunca, es una responsabilidad grande la que siento, pero sobre todo una alegría enorme", contestó a Efe el cantante colombiano.

Después de ocho meses de estar alejado de tierras aztecas, Yatra se confiesa feliz de regresar y se prepara para ser parte de los premios Kids Choice Awards México 2020 que se realizarán el próximo 3 de noviembre y en los que tendrá dos presentaciones.

"Nunca pensé que en este momento de mi vida pasaría ocho meses de mi vida sin venir a México y valoro tanto poder regresar, nos estamos inventando cosas 'cool', estaré cantando con Danna Paola y mi nuevo sencillo 'Chica ideal'", aseguró en entrevista con medios mexicanos.

Sebastián también está nominado a los premios en la categoría Live del año junto a Danna Paola por la presentación de su sencillo "No bailes sola" que llevaron a cabo desde sus redes sociales y ambos compiten con artistas como Evaluna, Bala y los "influencers" Paco de Miguel y Gisselle Kuri.

Yatra asegura que el tiempo de confinamiento ocasionado por la pandemia actual lo vivió como un "renacer" y que aunque fueron tiempos difíciles y sufrió muchísimos cambios, entre ellos cancelaciones a proyectos, ya tiene planes para el 2021.

"Cambié muchas cosas en mi vida personal, en mi equipo de trabajo, en la música que iba a lanzar, ha sido un tiempo de mucha reflexión, no estuve en mis mejores momentos pero la gira que iba a hacer con Enrique Iglesias y Ricky Martin sigue para el 2021, tendré gira por España y voy a regresar a México", afirmó.

Por último, el cantante de "Traicionera" aseguró que a pesar de que los planes que tenía para llevar a cabo una serie con Disney al lado de la cantante argentina Tini Stoessel se vieron frustrados por la pandemia, espera poder algún día poder ser parte de un proyecto de actuación.

"Me encantaría actuar, hice un par de doblajes pero ese es uno de mis grandes sueños, la idea es poder hacerlo en algún momento, a ver a dónde nos lleva la vida y qué nos depara el destino", puntualizó.