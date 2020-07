Sebastián Yatra sorprende a sus seguidores con una confesión

Sebastián Yatra es un cantautor colombiano que se ha posicionado en la industria musical, gracias a éxitos como ‘Un año’, ‘Sutra’, ‘Devuélveme el corazón’, ‘Robarte un beso’, entre otros. Sin embargo, en medio de la cuarentena no ha parado de estar en la mira de sus seguidores debido a la repentina ruptura con Tini Stoessel.

A esto se le suma que los internautas rumoraron que el fin de la relación se debió porque supuestamente el paisa tendría un amorío con su colega Danna Paola. No obstante, Yatra ignoró dichas especulaciones, pero la mexicana por su parte, aclaró que no tenían nada y que simplemente eran buenos amigos.

En esta ocasión, Sebastián se convirtió en tendencia en las redes sociales por sincerarse con sus seguidores a través de la función de ‘Hazme una pregunta’, momento en el que les dio la posibilidad a sus fanáticos de preguntarle “lo que sea”.

El artista llamó la atención de los internautas al responder acerca de su deseo de casarse.

“La verdad sí me gustaría, pero no es algo que vea como en este momento de mi vida”, aseguró.

Seguido de esto respondió sobre su estado emocional: “estoy bien, pues no han sido tiempos fáciles para nada, pero ando aquí reinventándome y contento con mucha ilusión de nuevo”.

Yatra también respondió sobre si alguien que ha querido mucho lo ha decepcionado.

“Creo que a todos nos ha pasado ¿no? Es parte del aprendizaje de esta vida; y es mejor no tomarse nunca ninguna cosa personal ¿verdad?”, expresó.

Asimismo, el artista aprovechó la interacción para mostrarle a sus seguidores las medallitas que tiene en su cadena.

Por último, Yatra confesó que no ha tenido carro, ya que viaja mucho. Sin embargo, que cuando necesita transportarse en Colombia utiliza el de sus papás o el de sus hermanos.