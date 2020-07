Sebastián Yatra y Tini preparaban una serie antes de su ruptura amorosa

El fin de la relación sentimental de Tini Stoessel y Sebastián Yatra dejó sorprendidos a millones de fans que disfrutaban de la complicidad y emoción que existía entre los artistas. La distancia y los silencios respecto al tema alertaron a muchos usuarios de redes sociales, hasta el momento en que fue público de forma oficial.

Aunque el colombiano ya dio su versión de la situación, en esta ocasión fue la argentina la encargada de hablar sobre la ruptura y contar detalles sobre la decisión que ambos tomaron en medio de la cuarentena que atraviesa el mundo por culpa del coronavirus.

Según expresó Tini en una entrevista con la revista Gente, desde hace algún tiempo ella ya tenía una crisis de pareja con el cantante por culpa de la distancia a la que se vieron obligados por sus carreras. Un método que encontraron para revivir la llama del amor de su relación fue crear y trabajar en un proyecto y así conectarse sentimentalmente.

No obstante, una vez se desató la pandemia, esta idea nunca se pudo llevar a cabo por problemas de logística y producción que se salían de sus manos.

“Hasta febrero estuve en Europa, y en marzo, después de cerrar la gira en Argentina, nos iríamos, durante casi tres meses, a grabar una serie juntos. Y hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja”, aseguró Stoessel sobre los planes que tenía con Yatra.

“La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí en Argentina. La distancia jamás ayuda, había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar”, agregó la cantante a la razón de esta ruptura.

Tini afirmó que este proyecto que tenía en mente era una serie que grabaría en conjunto con su exnovio y estaría llena de ideas de ambas partes. Sin embargo, a pesar de que no se pudo lograr por las decisiones que se tomaron, valora la intimidad en la que se llevó a cabo la finalización de su noviazgo.

“Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales. Me quedo con todo eso tan hermoso. Hoy los planes y las vidas de los dos ya no iban muy de acuerdo”, indicó la estrella musical.