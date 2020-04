Sebastián Yepes dedicó emotivo mensaje por muerte de su madre

Recientemente, Sebastián Yepes, exvocalista de Sanalejo, dejó fríos a sus seguidores de redes sociales luego de que utilizara estas plataformas digitales para informar y despedir a su madre, que falleció en la madrugada del viernes 3 de abril.

De acuerdo con un post que publicó el artista en su cuenta oficial de Instagram, este era un sentido adiós que le daba a su mamá, tras lograr compartir con ella sus últimos meses de vida, dedicarle el tiempo necesario y verla morir en sus brazos.

“A las 12:18 am con mi mano en su pecho, sentí cómo el corazón de mi madre tranquilamente dejó de latir”, inicia el emotivo mensaje del músico.

“Mantengo firmes mis incontrolables ganas de abrazar sin miedo este momento, y abrazarlos a ustedes también. Tal vez podría uno pensar que fueron duros y tristes estos últimos meses en los que sin miedo al futuro me di a la tarea de cuidar a mi madre; claro que me partía por dentro al verla retorcerse por el dolor físico que sus células le generaban, pero para mí fue un regalo de Dios poderla acompañar, mimar, distraer, proteger y disfrutar”, escribió el artista en la publicación que ya supera más de 13.000 likes.

A pesar de que Sebastián no enfatizó ni reveló cuál enfermedad tenía su madre, aprovechó para hablar de esta situación que atravesó y de las enseñanzas que le dejó, pues afirma que si no hubiera sido por esta experiencia, “él no habría sido capaz de encontrar otra razón de peso para frenar su ansiedad diaria de querer como todos”.

Por último, Yepes aseguró que su mamá jamás se quejó o culpó a Dios por el proceso que llevó con esta durísima enfermedad. De igual forma, agradeció por el apoyo y el amor que ha recibido.

En el carrete de dos imágenes se puede observar al intérprete de 'Indeleble' junto a su progenitora.