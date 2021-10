Seguidor de Lina Tejeiro la trató de "mostrona" y ella le respondió

Lina Tejeiro fue protagonista de distintas noticias en redes sociales y los medios nacionales, luego de la apoteósica celebración de cumpleaños que realizó el pasado sábado 9 de octubre. La joven desató comentarios por su criticado beso con Epa Colombia, la sorpresa que recibió de Greeicy Rendón y los famosos que asistieron al evento.

En medio de las opiniones y reacciones en las plataformas digitales, la actriz reapareció en su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus fieles seguidores y responder algunas inquietudes que tenían sobre su vida personal.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las historias del perfil de Tejeiro, una persona aprovechó este espacio de la dinámica para criticar e intentar atacar a la celebridad, preguntándole por qué era “tan mostrona”. Lina no dudó en ponerle su toque personal a este contenido y responder con su particular estilo, el cual la ha caracterizado siempre.

“¿Por qué es tan mostrona?”, escribió el usuario de la aplicación en la casilla de preguntas.

“Porque me encanta el cuerpo que he conseguido hasta el sol de hoy, ya sea con cirugías, con dietas, con todo lo que he hecho para tener el cuerpo que tengo hoy en día”, afirmó la actriz, mientras conducía su camioneta.

“Me siento orgullosa, me encanta mostrarlo. No es un cuerpo perfecto, tiene manchas, cicatrices y demás. Pero a mí me gusta y al que no le guste que no lo mire”, agregó la celebridad colombiana a su respuesta.