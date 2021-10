Seleccionan las que serían las 100 mejores series de televisión del siglo

Una investigación de la BBC filtró las miles de series que se han transmitido por la pantalla chica en los útlimos 100 años y al entrevistar a 206 expertos en cine y la industria del entretenimiento decidieron cuáles son las mejores producciones que se han emitido en el siglo XXI.

El auge de las producciones en plataformas de 'streaming' le ha dado a las series la capacidad de llegar a audiencias globales de una manera faci y masiva, con enfoques totalmente diferentes, bien sea de idioma, cultura o continente.

Por medio de una votación, se filtraron en total, se votaron 460 series diferentes por 206 expertos en televisión - críticos, periodistas, académicos y figuras de la industria - que vinieron de 43 países, desde Albania hasta Uruguay, explicó BBC.

Dentro del equipo, 100 eran mujeres, 104 eran hombres y dos se declararon no binarios. El proceso para filtrar fue el siguiente: cada votante enumeró 10 series de televisión favoritas del siglo XXI, las cuales fueron clasificadas para definir las 100 mejores que se enumeran a continuación.

Las 100 mejores series del siglo XXI

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 Puedo destruirte (2020)

7 The Sobras (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (Reino Unido) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 Lo más grueso (2005-2012)

21 Frena tu entusiasmo (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parques y recreación (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003) -2019)

33 La buena esposa (2009-2016)

34 El puente (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36 = Downton Abbey (2010-2015)

36 = Banda de hermanos (2001)

38 El cuento de la criada (2017-)

39 La oficina (EE. UU.) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Comunidad (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Detén y prende fuego ( 2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 Esto es Inglaterra 86, 88 y 90 (2010-2015)

53 ¡Llame a mi agente! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008 )

62 = The Good Place (2016-2020)

62 = Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009) -)

68 Cosas más extrañas (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Iluminadas (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planeta Tierra (2006)

74 Utopía (2013-2014)

75 Babylon Berlín (2017-)

76 Rick y Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Dinamarca) (2007-2012)

79 Mindhunter ( 2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 DO: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Inseguro (2016-2021)

84 = Gente normal (2020)

84 = Narcos (2015-2017) )

86 Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Muéstrame un héroe (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catástrofe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)