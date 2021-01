Selena Gómez, Lana del Rey y otros estrenos musicales del fin de semana

Tom Jones publicará a los 80 años un nuevo disco, "Surrounded By Time"

Tom Jones publicará el próximo 23 de abril (a sus 80 años de edad) un nuevo disco de estudio que llevará por título "Surrounded By Time" y en el que "reinventa" un conjunto de canciones "de importancia personal".



Coproducido por Ethan John y Mark Woodward, este nuevo trabajo será su cuadragésimo segundo disco de estudio y tomará el relevo de "Long Lost Suitacase" (2015) y "Spirit In the Room" (2012), con los que ya dio muestras de sus ganas de seguir abriendo su espectro a un público desconocido.