Selena Gómez revela las presiones para grabar su segundo álbum de estudio

Es de recordar que de dicho trabajo discográfico se desprenden temas - con sus respectivos videoclips - como: 'Hands to Myself', 'Good for You' y 'Kill Em with Kindness'.

Selena Gómez se ha hecho una carrera tanto en la actuación como en la música. Ha participado en series como 'Los hechiceros de Waverly Place', emitida por Disney Channel; además de las películas: 'Programa de protección para princesas' (2009), 'Los muertos no mueren' (2019), 'Día de lluvia en Nueva York' (2019), entre otras.

Ha lanzado hasta el momento tres álbumes de estudio: 'Stars Dance' (2013), 'Revival' (2015) y 'Rare' (2020).

También lanzó una línea de belleza llamada 'Rare beauty'.