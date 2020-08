La actriz estadounidense, Lili Reinhart - principalmente conocida por su personaje de 'Betty Cooper' en la serie 'Riverdale' - siempre fue muy reservada en torno a su bisexualidad hasta que en junio pasado - mes del Orgullo LGBTIQ+ - decidió hablar públicamente y por primera vez de su orientación sexual.

"Aunque nunca lo anuncié públicamente, soy una orgullosa mujer bisexual", expresó en una de sus historias de Instagram a la vez que publicó una imagen de una protesta LGBTIQ+ que se realizaría en dicho mes.

Ahora, la actriz de 23 años de edad ha hablado más abiertamente al respecto durante una entrevista con la revista estadounidense, Flaunt.

"Sabía muy bien que me atraían las mujeres desde una edad temprana... Sentí que, dado que he estado exclusivamente en relaciones hetero-normativas, sería demasiado fácil para cualquier extraño, especialmente los medios de comunicación, vilipendiarme y acusarme de fingir que llamaba la atención. Eso no es algo con lo que quisiera lidiar. Pero para mis amigos más cercanos, y aquellos en mi vida, mi bisexualidad no ha sido un secreto".

Además de ser una de las protagonistas de la serie 'Riverdale' por la que recibido varios galardones en los Teen Choice Awards, Lili Reinhart también ha participado en producciones cinematográficas como: 'Galveston' (2018) y 'Estafadoras de Wall Street' (2019).

Por otro lado, una de sus relaciones sentimentales más conocidas fue la que sostuvo con su colega y compañero en 'Riverdale', Cole Sprouse, con quien salió desde el año 2017 hasta principios de 2020.