Sexismo en los MTV VMA's, la denuncia de Miley Cyrus

El pasado 30 de agosto se llevó a cabo una nueva edición de los Premios MTV VMA’s, tras una larga temporada de incertidumbre por culpa de la pandemia que azotó al mundo. Este evento tomó las medidas de bioseguridad y prevención para que se cumplieran cada uno de los puntos.

Esta velada acogió a celebridades como Maluma, The Weeknd, Lady gaga, Ariana Grande y Miley Cyrus en su escenario, donde indudablemente mostraron todo el talento que los caracteriza y los ha llevado a triunfar en la industria musical.

Sin embargo, a pesar de que todo parecía ir bajo la normalidad, el evento no se salvó de una nueva controversia que se desató por las declaraciones que dio Miley Cyrus en una entrevista en ‘The Joe Rogan Experience’, donde afirmó que tuvo molestias “sexistas” con la producción mientras planeaba la presentación que daría en el show.

En esta edición, la artista interpretó su nuevo tema ‘Midnight Sky’, donde jugó con diferentes colores de luces, contrastes, sombras y mostró su faceta más glamorosa con un traje elegante y brillante, joyas y un maquillaje muy sensual.

En el diálogo con el medio, la cantante indicó que le hizo una serie de peticiones a la producción de los premios enfocadas en la iluminación y el tipo de luces que se utilizarían durante la interpretación que haría. No obstante, la celebridad afirmó que en los ensayos recibió un comentario que le dejó un sinsabor incómodo.

“Yo solo estaba haciendo unas peticiones sobre la actuación, nada de exigencias de diva. Quería que las luces estuvieran apagadas y que la luz de la sala solo me apuntara a mí. Sin luz clave, sin luz de belleza. La luz de belleza solo se usa para las mujeres y yo le dije al director que quitara las malditas luces. Nadie le diría nunca a Travis Scott o Adam Levine que no pueden quitarlas”, relató Cyrus sobre la experiencia que vivió.

La artista señaló que el director aceptó tratarla como lo hace con los hombres y los puntos quedaron claros sobre la mesa, hasta que ocurrió otro imprevisto. Según contó, al montarse en la bola disco que estaba al final de los escalones, los brazaletes y pulseras que llevaba se caían, por lo que debían frenar los ensayos y buscar soluciones para que no continuara sucediendo.

Este detalle no le gustó al director de la gala y tuvo un pequeño enfrentamiento con Cyrus tras criticar el inconveniente que estaba teniendo con el vestuario al finalizar la escena.

“Aquello no le sentó bien al director, que me dijo: ‘¿Quieres que te traten como a un chico? Porque no estaríamos lidiando con esto si fuera un hombre el que actúa'”, le dijo el hombre, por lo cual se molestó bastante en esta etapa del evento.

“Ningún hombre estaría haciendo esto porque ningún hombre vende tu espectáculo con sexo como lo hago yo”, respondió Miley a las palabras sexistas que recibió.

En la entrevista, la exchica Disney puntualizó en que le molestó mucho esta conversación y verse obligada a seguirla por el pensamiento sexista que había en el ambiente sobre los artistas y las artistas.