'Sexy Sensual', así suena lo nuevo de Tito 'El Bambino' para rutinas de zumba

La nueva coreografía se activará en clases de zumba en vivo, al aire libre y virtuales alrededor del mundo, iniciando junto al icónico programa de cardio y baile al nuevo reto etiquetado #ZumbaSexySensual en 186 países.

"En esta canción, como en otras de mis canciones, vuelvo a referirme a la sensualidad femenina, a esa esencia que tiene la mujer que la hace sensual y sexy. Así lo plasmamos en este vídeo bien colorido y alegre, con mucho ritmo y mucho cariño", añadió el artista.

TITO "EL BAMBINO" ADMITE HACER RUTINAS DE ZUMBA

"El Bambino", a su vez, admitió que ha hecho ejercicios de zumba para mantenerse físicamente saludable.

"Al menos no soy bailarín, pero zumba me permite lograr con sabor y rítmicamente un buen ejercicio para mantenerme saludable, y en forma. Y lo mejor de zumba es que no se limita en las edades que es un ejercicio que todos a cualquier edad lo podemos hacer", sostuvo el artista de 38 años.

Y sobre el junte de Wisin, Cosculluela y el dúo de Zion & Lennox, "El Bambino" resaltó que "un junte con ellos sería espectacular para nuestros fans, ya que cada uno aportan al tema en su propio y único estilo, haciendo el tema grande y un éxito asegurado con el favor del publico".

Los temas "Sexy Sensual" y "Pega pega" también se incluirán en el próximo disco del veterano artista urbano, el cual adelantó que estará "lleno de energía y de buena música, para bailar y mover el esqueleto, pero también de música para enamorar", así como "para conquistar y que te llegue a tu alma. ¡Música de la buena!".